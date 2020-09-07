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ЕС назвал неприемлемыми аресты оппозиции в Беларуси

Понедельник, 7 сентября 2020, 15:28

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отреагировал на последние события в Беларуси, в частности, похищение соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Произвольные аресты и похищения по политическим мотивам, учитывая грубые действия в отношении Андрея Ягорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, неприемлемы. Власть должна прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и международные обязательства", - заявил Боррель.

Напомним, утром 7 сентября белорусские СМИ сообщили о том, что Марию Колесникову похитили в центре Минска, посадив в микроавтобус с надписью "Связь", который уехал в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь еще двое членов Координационного совета, Антон Родненков и Иван Кравцов.

В МВД Беларуси заявили, что "не владеют информацией" об их возможном задержании.

Упомянутые в заявлении Борреля Андрея Ягоров и Ирина Сухий были задержаны 6 августа.

Как сообщает белорусская служба "Радио Свобода", политолога Андрея Ягорова, который также является членом Координационного совета и возглавляет Центр европейской трансформации, задержали на протестах около 14 часов.

Ирину Сухий, руководительницу общественного объединения "Экодом", забрали на "беседу" в участок, тем временем в ее квартире провели обыск. Ирину сегодня должны судить якобы за участие в несанкционированных массовых мероприятиях 3 сентября. Родные говорят, что в этот день Ирины не было в Минске.

Напомним, накануне член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Ольга Ковалькова заявила, что ее заставили покинуть страну под угрозой длительного ареста, и она уехала в Польшу.

Темы: БеларусьЛукашенкоЕСмитингиарест
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