ЕС назвал неприемлемыми аресты оппозиции в Беларуси

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отреагировал на последние события в Беларуси, в частности, похищение соратницы Светланы Тихановской Марии Колесниковой.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Произвольные аресты и похищения по политическим мотивам, учитывая грубые действия в отношении Андрея Ягорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, неприемлемы. Власть должна прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и международные обязательства", - заявил Боррель.

Напомним, утром 7 сентября белорусские СМИ сообщили о том, что Марию Колесникову похитили в центре Минска, посадив в микроавтобус с надписью "Связь", который уехал в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь еще двое членов Координационного совета, Антон Родненков и Иван Кравцов.

В МВД Беларуси заявили, что "не владеют информацией" об их возможном задержании.

Arbitrary arrests and kidnappings on political grounds in Belarus, including this morning's brutal actions against Andrei Yahorau, Irina Sukhiy & Maria Kalesnikova, are unacceptable. State authorities must stop intimidating citizens & violating their own laws and int. obligations