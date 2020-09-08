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В Беларусь прибудут российские и сербские военные – для участия в учениях

Вторник, 8 сентября 2020, 11:32

В середине сентября в Беларуси собираются провести антитеррористические тактические учения "Славянское братство - 2020" с участием сербских и российских военных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Беларуси.

Участники учений прибудут в Беларусь в период с 10 по 15 сентября. В учениях примут участие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу.

"На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом", - отметили в белорусском министерстве.

Отмечается, что учения "Славянское братство" проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В прошлом году маневры проходили в Сербии.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, в последнее время неоднократно выступал с заявлениями о наращивании военной активности НАТО у белорусских границ. В своих высказываниях он не исключил преобразования Беларуси "в театр военных действий".

В НАТО объясняли Лукашенко, что угроз со стороны Альянса для Беларуси нет, и силы блока в Балтийском регионе носят оборонительный характер и были развернуты еще до кризиса в Беларуси.

27 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко подготовил "резерв" из российских силовиков, которых можно будет задействовать для подавления протестов.

Темы: БеларусьРосcияармия
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