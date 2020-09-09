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СБУ разоблачила схему хищения городских средств в Днепре

Среда, 9 сентября 2020, 06:41

Служба безопасности Украины разоблачила схему из-за  которой бюджет Днепра понес миллионные убытки.

Источник: сообщение СБУ

Детали: В течение 2017-2019 годов в городе строили "Комплекс рационального использования и хранения бытовых отходов "Правобережный", который находится в собственности коммунального предприятия.

В СБУ считают, что руководитель компании подрядчика искусственно завысил стоимость работ, составляя для этого "липовые" акты приема работ для заказчика строительства.

В горсовете же в свою очередь не проверяли отчетную документацию и подписывали "липовые" акты.

"По результатам проведенной судебно-строительной экспертизы, реальная сумма убытков бюджета Днепра составляла более 5,5 миллиона гривен", – говорится в сообщении.

Сейчас бывшему начальнику отдела Восточного офиса Госаудитслужбы объявлено подозрения по ряду статей, в частности злоупотребление властью, служебный подлог, растрата имущества.

Директор коммунального предприятия подозревается в служебной халатности.

Украинская правда
Темы: ДнепрСБУ


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