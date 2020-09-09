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Областные прокуратуры заработают с 11 сентября

Среда, 9 сентября 2020, 09:18
Областные прокуратуры заработают с 11 сентября
Фото dostup.pravda.com.ua

11 сентября в Украине начнут работу областные прокуратуры.

Источник: приказ генпрокурора, опубликованный в газете ВР "Голос Украины"

Дословно: "Приказом генерального прокурора от 8 сентября №414 11 сентября определено днем ​​начала работы областных прокуратур". 

 

Детали: Согласно документу, 11 сентября начнут работу прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя, Винницкая областная прокуратура, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская областные прокуратуры.

А также Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская областные прокуратуры и Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что также с 11 сентября на правах областных прокуратур будут действовать Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона, Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона и Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Узнать больше: Реформа прокуратуры: что спрятано за статьями президентского законопроекта?

Предыстория:

  • 23 сентября президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", который дал старт реформе прокуратуры.
  • Согласно принятому закону, Генпрокуратуру переименовали в "Офис генерального прокурора". Деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров должны были приостановить до 1 января 2021 года. А региональные и местные прокуратуры станут областными и окружными соответственно.

Украинская правда

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Темы: прокуратурареформы
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