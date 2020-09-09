Областные прокуратуры заработают с 11 сентября

11 сентября в Украине начнут работу областные прокуратуры.

Источник: приказ генпрокурора, опубликованный в газете ВР "Голос Украины"

Дословно: "Приказом генерального прокурора от 8 сентября №414 11 сентября определено днем ​​начала работы областных прокуратур".

Детали: Согласно документу, 11 сентября начнут работу прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя, Винницкая областная прокуратура, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская областные прокуратуры.

А также Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская областные прокуратуры и Киевская городская прокуратура.

Отмечается, что также с 11 сентября на правах областных прокуратур будут действовать Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона, Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона, Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона и Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

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