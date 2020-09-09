Алексиевич назвала события в Беларуси восстанием и обратилась к "русским братьям"

Нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич называет происходящее в Беларуси восстанием, и говорит, что Координационный совет белорусской оппозиции, членом которого она является, не планировал государственный переворот.

Источник: заявление Алексиевич на странице беларусского ПЕН-центра, "Медуза"

Детали: Алексиевич обращает внимание на то, что в президиуме Координационного совета из семи оппозиционеров 6 либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. 9 сентября был задержан адвокат бывшего кандидата на пост президента Виктора Бабарико Максим Знак.

Прямая речь: "Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда.

Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ".

Детали: Алексиевич также обратилась к русской интеллигенции, призвав их не молчать: "Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья".

Свое заявление Алексиевич завершила предложением, что в дверь ее квартиры звонят неизвестные.

Дополнительно: Алексиевич также осудила нападки на независимые СМИ в Беларуси. Совместное обращение белорусской писательницы, председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца и главы организации "Репортеры без границ" Кристофа Делуара поступило в редакцию издания "Медуза".

В обращении сказано, что в Беларуси, которая занимает 153-е из 180 мест во Всемирном индексе свободы прессы, власти давно установили контроль над телеканалами, ввели цензуру в СМИ и начали преследовать независимых журналистов, но на фоне протестов все эти тенденции усилились.

В Беларуси задерживают журналистов белорусских изданий, лишают аккредитации и высылают из страны журналистов иностранных СМИ, блокируют независимые интернет-издания и мешают распространению негосударственных газет, сказано в обращении.

Авторы призвали ООН направить миссию наблюдателей в Беларусь, а ОБСЕ — добиваться свободы прессы в Беларуси при посредничестве в урегулировании кризиса в стране. Они также призвали другие государства в упрощенном порядке принимать у себя журналистов из Беларуси, которые сейчас не могут работать на родине.