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В Украину идет похолодание

Среда, 9 сентября 2020, 13:59
Фото lotsia.com.ua

В ближайшие сутки в Украине будет тепло и солнечно, но с пятницы в большинстве областей опять похолодает.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 10 сентября в Украине без осадков, ночью +8-13°, на побережье морей до +17°, днем +23-28°, в западных областях +20-25°; в Карпатах ночью +5-10°, днем +14-19°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. 

 

В Киеве в четверг без осадков, ночью +11-13°, днем +25-27°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 сентября самая высокая температура днем была 31,2° в 1909 году, самая низкая ночью 4,1° в 1968 году.

11 сентября в Украине без осадков, ночью +11-16°, в северных и западных областях +5-10° тепла; днём +19-24°, в южной части и Закарпатье +25-30°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. 

 

В Киеве в пятницу без осадков, ночью +8-10°, днем +22-24°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
  

Темы: погода


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