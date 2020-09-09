Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о мэрах-бунтарях против карантина: Хотят нравиться избирателям

Среда, 9 сентября 2020, 16:45
Зеленский о мэрах-бунтарях против карантина: Хотят нравиться избирателям

По мнению президента Владимира Зеленского, некоторые мэры городов выступают против усиления карантина, чтобы нравиться электорату в преддверии местных выборов.

Источник: общение главы государства с журналистами на Хмельнитчине, которое транслирует пресс-служба президента в Facebook

Прямая речь: "Все эти бунтари... Я понимаю, что перед местными выборами они хотят нравиться людям и все открывать, предоставлять возможность ходить без масок, закрывать глаза и не видеть, что просто вдруг в их городах за день 200-250 детей заболели".

Детали: Зеленский предупредил, что такое отношение может привести к недостатку коек в больницах.

Он подчеркнул, что государство должно защищать людей, несмотря на некоторые неудобства для них.

Президент призвал представителей местных властей быть одной командой с центральным руководством страны.

Зеленский даже предложил проучить мэров-бунтарей. Посчитать количество погибших от Covid-19 из-за их бунта и заставить градоначальников лично ходить по домам семей умерших и "смотреть им в глаза".

Напомним: Нескольким мэрам не нравится, что их города относят к красной зоне эпидемии коронавируса и, соответственно, вводят там жесткий карантин. Они отказываются выполнять ограничения и даже грозят судом центральной власти.

Евгений Кизилов, УП
Темы: Зеленскийместная властькарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Зеленский
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: