Зеленский о мэрах-бунтарях против карантина: Хотят нравиться избирателям

По мнению президента Владимира Зеленского, некоторые мэры городов выступают против усиления карантина, чтобы нравиться электорату в преддверии местных выборов.

Источник: общение главы государства с журналистами на Хмельнитчине, которое транслирует пресс-служба президента в Facebook

Прямая речь: "Все эти бунтари... Я понимаю, что перед местными выборами они хотят нравиться людям и все открывать, предоставлять возможность ходить без масок, закрывать глаза и не видеть, что просто вдруг в их городах за день 200-250 детей заболели".

Детали: Зеленский предупредил, что такое отношение может привести к недостатку коек в больницах.

Он подчеркнул, что государство должно защищать людей, несмотря на некоторые неудобства для них.

Президент призвал представителей местных властей быть одной командой с центральным руководством страны.

Зеленский даже предложил проучить мэров-бунтарей. Посчитать количество погибших от Covid-19 из-за их бунта и заставить градоначальников лично ходить по домам семей умерших и "смотреть им в глаза".

Напомним: Нескольким мэрам не нравится, что их города относят к красной зоне эпидемии коронавируса и, соответственно, вводят там жесткий карантин. Они отказываются выполнять ограничения и даже грозят судом центральной власти.