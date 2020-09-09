Франковский горсовет обжаловал в суде деление Украины на эпидемические зоны

Ивано-Франковский городской совет подал в Окружной административный суд Киева иск, в котором просит признать недействительным постановление Кабинета министров в части установления в Украине "зеленого", "желтого", "оранжевого" и "красного" уровней эпидемиологической опасности распространения COVID-19.

Источник: сайт суда

Детали: В частности, речь идет о пунктах 1-36 постановления правительства №641 "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Также соответствующим постановлением определен ряд запретов в зависимости от установления уровня эпидемической опасности.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному иску.

Напомним: 3 сентября государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила, что с 7 сентября в "красной зоне" – Ивано-Франковск и еще несколько городов и районов Украины.

Однако мэр города Руслан Марцинкив решил, что 14 сентября в Ивано-Франковске откроются школы и детские сады, несмотря на отнесение города к "красной" зоне из-за показателей заболеваемости COVID-19.

Ранее мэр Ивано-Франковска назвал отнесения города к "красной" зоне политически мотивированным решением и призвал граждан проявить свою позицию.