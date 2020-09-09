Экс-глава ОП: Зеленский сейчас "бронзовый", из него сделали Брежнева

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что команда медиа-экспертов, которых привел его преемник Андрей Ермак, создает неправильный образ Владимира Зеленского, который напоминает ему генсека СССР Леонида Брежнева.

Интервью: интервью Богдана Дмитрию Гордону

Детали: "Украинская правда" сообщала, что медийные вопросы в Офисе президента Владимира Зеленского вместо Кирилла Тимошенко перетянул на себя политтехнолог Михаил Подоляк, которого привел в команду Андрей Ермак.

По словам Богдана, Кирилл Тимошенко – это эксперт медиа-рынка, которого он привел в команду и без какого команда Зеленского не справилась бы в избирательных кампаниях.

Прямая речь: "Когда Кирилл отвечал за информационную политику Офиса президента и президента, то президент был живой, веселый, "свой парень". А сейчас Кирилла отодвинули – и там пришли аферисты медиа-рынка. И Владимир Александрович сейчас бронзовый. Они его не просто вживую зализали до бронзового цвета, они сделали из него какого-то Брежнева.

Ну, как можно: свой парень, наш – из народа, и вот это он бах-бах, мячик закинул – а там в ряд стоят чиновники и, как пингвины, аплодируют. Я вообще не понимаю… Наверное, это не готовилось – но это нельзя в эфир пускать.

Я полгода не понимаю, что они с него делают, что они с него лепят. Сильного президента? Так он же пришел как свой парень! Зачем? Вы же врете! Люди же чувствуют. Он завоевал доверие тем, что он – честный, порядочный, свой парень простой. Такой, как мы. Говорит человеческим языком.

Чего вы с него лепите Брежнева? Он не похож на Брежнева! Он не будет Брежневым. Он никогда не поймет этой системы координат. Он вызывает сейчас невосприятие. Мне так кажется".

Другие подробности: Богдан также заявил, что он пытался бороться с тем, что Владимир Зеленский не встречается с людьми наедине, а сейчас "невозможно попасть к президенту, не согласовав с главой Офиса президента".

Кроме того, бывший глава ОП выразил мнение, что Иван Баканов как глава Службы безопасности – "очень не на своем месте", а СБУ занимается чем угодно, но не безопасностью.

По мнению Богдана, Зеленскому надо всерьез задуматься о кадрах: "начинать чухать голову, потому что это может плохо всё закончиться".

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