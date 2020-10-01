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Масштабные пожары в Луганской области: людей эвакуируют в школы, учебный процесс приостановили

Четверг, 1 октября 2020, 02:48

Жителей поселений на Луганщине, пострадавших от пожаров, эвакуируют в подготовленные пункты приема в городе Северодонецк.

Источник: официальный сайт Северодонецкого городского совета

Дословно: "Для эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, подготовлены пункты приема людей.

Подготовлено школы 8 и 17. Завезено все необходимое. Будет обеспечено горячее питание.

В случае необходимости еще три школы города Северодонецка подготовлены для приема эвакуированных людей. Это школы 20, 16, 18.

Автобусы подготовлены для эвакуации и находятся на въезде в город со стороны Вороново.

Круглосуточно работает штаб ликвидации пожара на Луганщине - 095-910-19-20".

Детали: Впоследствии военно-гражданская администрация Северодонецка сообщила, что "принято решение приостановить учебный процесс 1 октября во северодонецких школах".

Темы: Луганская областьпожар


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