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В Англии с 1 октября запрещены пластиковые соломинки и ватные палочки

Четверг, 1 октября 2020, 10:45
В Англии с 1 октября запрещены пластиковые соломинки и ватные палочки
Фото sumypost.com

 В Англии ввели в действие запрет на пластиковые соломинки, ватные палочки и мешалки для напитков - заведения больше не смогут предлагать эти предметы своим клиентам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Сначала запрет на использование одноразовых пластиковых изделий планировалось ввести в действие в апреле. Однако учитывая пандемию и вызванное ею влияние на цепи поставки, правительство решило отложить введение запрета на 1 октября.

С сегодняшнего дня почти во всех обстоятельствах становятся незаконными продажа или выдача этих предметов клиентам или покупателям. Исключение составляют лишь люди с особыми заболеваниями, которые нуждаются в использовании пластиковых соломинок.

Несмотря на задержку с введением запрета в действие, министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис отметил, что правительство "твердо стремится решить" проблему одноразового пластика.

"Запрет на соломинки, мешалки и ватные палочки - это всего лишь следующий шаг в нашей борьбе с пластиковым загрязнением и наше обязательство защищать наш океан и окружающую среду для будущих поколений", - сказал он.

К пандемии Великобритания ежегодно использовала почти 5 млрд соломинок, 316 млн пластиковых мешалок и 1,8 млрд ватных палочек.

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Темы: Великобританияэкология
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