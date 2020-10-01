В Киеве 10 смертей от СOVID-19 за сутки

За сутки 30 сентября в столице лабораторно подтвердили 377 новых случаев заболевания коронавирусом, 10 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Друзья! Коронавирус не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 377 больных. Из них – 39 детей и 16 медиков. 10 человек умерли".

Детали: Среди новых больных 190 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 148 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, 22 девочки от 1 до 17 лет и 17 мальчиков от 1 до 16 лет.

45 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (57), Днепровском (52) и Дарницком (46) районах.

По состоянию на 1 октября в столице уже 23 155 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 391 жителя Киева. Преодолели болезнь 6941 человек (из них 231 за минувшие сутки).

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