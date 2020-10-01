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Умер легендарный футболист "Шахтера"

Четверг, 1 октября 2020, 12:08

В возрасте 48 лет ушел из жизни известный футболист донецкого "Шахтера" Сергей Ателькин.

Источник: генеральный директор ФК "Шахтёр" Сергей Палкин в Facebook

Прямая речь: Дорогие друзья, сегодня утром пришло грустное сообщение - не стало легендарного футболиста "Шахтера" Сергея Ателькина. Харизматичный игрок с сильным характером и умением забивать важнейшие мячи - таким мы помним его на поле. Невероятно добрый и светлый человек,  всегда готовый прийти на помощь - таким он был в жизни".

Справка: В составе "горняков" Ателькин провел 265 матчей и забил 82 гола. Он на 8-м месте в рейтинге лучших бомбардиров в истории клуба. По окончании карьеры Ателькин много лет работал в селекционном отделе "Шахтера". 

Украинская правда
Темы: футбол


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