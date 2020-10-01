Погода в Киеве повторила рекорд 100-летней давности

Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла + 18,4 °, что превысило климатическую норму почти на 5 °.

Детали: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "Несмотря на то, что сентябрь осенний месяц, метеорологическая осень в Киеве еще не началась. В столице всего пять дней с 18 по 20; 28 и 30 числа были осенними, а среднесуточная температура воздуха пока устойчиво остается выше 15 градусов".

Детали: По данным наблюдений среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла + 18,4 °, что превысило климатическую норму на целых 4,5 °.

Таким образом нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года.

Также он оказался уникальным, потому что нынешний максимум температуры воздуха в Киеве зафиксировано 1 сентября: + 34,7 ° С. Холодное было 19 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до + 6,9 ° С.

На проспекте Науки, сообщают в обсерватории, выпало 31 мм осадков, что составляет две трети климатической нормы и поэтому уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки в столице.

Напомним: Ночь на 5 июля в Киеве оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений.