Трамп агитирует: Голосуйте за меня, что вам терять

Президент США Дональд Трамп призывает жителей Калифорнии поддержать его на выборах президента 3 ноября, апеллируя к тому, что им "нечего терять" в нынешней ситуации.

Источник: твит Трампа

Прямая речь президента США: "Люди бегут из Калифорнии. Слишком высокие налоги, слишком высокая преступность, слишком много сбоев, слишком жесткие ограничения. Голосуйте за Трампа, что, черт побери, вам терять!".

People are fleeing California. Taxes too high, Crime too high, Brownouts too many, Lockdowns too severe. VOTE FOR TRUMP, WHAT THE HELL DO YOU HAVE TO LOSE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2020

Другие подробности: В других твитах Трамп порадовался "разоблачению массовой коррупции вокруг Сонного Джо Байдена", сделанному "Нью-Йорк пост".

По словам нынешнего президента Соединенных Штатов, он "прошел через годы фальшивой, незаконной и полностью дискредитированной охоты на ведьм", и теперь выяснилось, что это была мистификация "другой стороны".

Напомним: Facebook и Twitter ограничили репосты статьи "New York Post", где речь идет о переписке сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена - Хантера. В Facebook отметили, что история якобы попыток знакомства Байдена-младшего с топ-менеджером украинской газовой компании Burisma требуют проверки специалистов.