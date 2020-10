Трамп агитирует: Голосуйте за меня, что вам терять

Президент США Дональд Трамп призывает жителей Калифорнии поддержать его на выборах президента 3 ноября, апеллируя к тому, что им "нечего терять" в нынешней ситуации.

Источник: твит Трампа

Прямая речь президента США: "Люди бегут из Калифорнии. Слишком высокие налоги, слишком высокая преступность, слишком много сбоев, слишком жесткие ограничения. Голосуйте за Трампа, что, черт побери, вам терять!".

People are fleeing California. Taxes too high, Crime too high, Brownouts too many, Lockdowns too severe. VOTE FOR TRUMP, WHAT THE HELL DO YOU HAVE TO LOSE!!!