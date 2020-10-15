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Трамп агитирует: Голосуйте за меня, что вам терять

Четверг, 15 октября 2020, 08:20
Трамп агитирует: Голосуйте за меня, что вам терять

Президент США Дональд Трамп призывает жителей Калифорнии поддержать его на выборах президента 3 ноября, апеллируя к тому, что им "нечего терять" в нынешней ситуации.

Источник: твит Трампа

Прямая речь президента США: "Люди бегут из Калифорнии. Слишком высокие налоги, слишком высокая преступность, слишком много сбоев, слишком жесткие ограничения. Голосуйте за Трампа, что, черт побери, вам терять!".

Другие подробности: В других твитах Трамп порадовался "разоблачению массовой коррупции вокруг Сонного Джо Байдена", сделанному "Нью-Йорк пост".

По словам нынешнего президента Соединенных Штатов, он "прошел через годы фальшивой, незаконной и полностью дискредитированной охоты на ведьм", и теперь выяснилось, что это была мистификация "другой стороны".

Напомним: Facebook и Twitter ограничили репосты статьи "New York Post", где речь идет о переписке сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена - Хантера. В Facebook отметили, что история якобы попыток знакомства Байдена-младшего с топ-менеджером украинской газовой компании Burisma требуют проверки специалистов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАвиборы
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