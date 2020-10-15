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Трамп агітує: Голосуйте за мене, що вам втрачати

Четвер, 15 жовтня 2020, 08:20
Трамп агітує: Голосуйте за мене, що вам втрачати

Президент США Дональд Трамп закликає жителів Каліфорнії підтримати його на виборах президента 3 листопада, апелюючи до того, що їм "нема чого втрачати" в нинішній ситуації.

Джерело: твіт Трампа

Пряма мова президента США: "Люди тікають із Каліфорнії. Надто високі податки, надто висока злочинність, надто багато збоїв, надто жорсткі обмеження. Голосуйте за Трампа, що, чорт забирай, вам втрачати!".

Інші подробиці: В інших твітах Трамп порадів "викриттю масової корупції навколо Сонного Джо Байдена", зробленому "Нью-Йорк пост".

За словами чинного президента Сполучених Штатів, він "пройшов через роки фальшивої, незаконної та повністю дискредитованого полювання на відьом", і тепер з'ясувалося, що це була містифікація "іншої сторони".

Нагадаємо: Facebook і Twitter обмежили репости статті "New York Post", де йдеться про листування сина кандидата у президенти США від демократів Джо Байдена - Хантера. У Facebook зазначили, що історія нібито спроб знайомства Байдена-молодшого із топ-менеджером української газової компанії Burisma потребує перевірки фахівців.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАвибори
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