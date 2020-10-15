Трамп агітує: Голосуйте за мене, що вам втрачати

Президент США Дональд Трамп закликає жителів Каліфорнії підтримати його на виборах президента 3 листопада, апелюючи до того, що їм "нема чого втрачати" в нинішній ситуації.

Джерело: твіт Трампа

Пряма мова президента США: "Люди тікають із Каліфорнії. Надто високі податки, надто висока злочинність, надто багато збоїв, надто жорсткі обмеження. Голосуйте за Трампа, що, чорт забирай, вам втрачати!".

People are fleeing California. Taxes too high, Crime too high, Brownouts too many, Lockdowns too severe. VOTE FOR TRUMP, WHAT THE HELL DO YOU HAVE TO LOSE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2020

Інші подробиці: В інших твітах Трамп порадів "викриттю масової корупції навколо Сонного Джо Байдена", зробленому "Нью-Йорк пост".

За словами чинного президента Сполучених Штатів, він "пройшов через роки фальшивої, незаконної та повністю дискредитованого полювання на відьом", і тепер з'ясувалося, що це була містифікація "іншої сторони".

Нагадаємо: Facebook і Twitter обмежили репости статті "New York Post", де йдеться про листування сина кандидата у президенти США від демократів Джо Байдена - Хантера. У Facebook зазначили, що історія нібито спроб знайомства Байдена-молодшого із топ-менеджером української газової компанії Burisma потребує перевірки фахівців.