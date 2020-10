Трамп агітує: Голосуйте за мене, що вам втрачати

Президент США Дональд Трамп закликає жителів Каліфорнії підтримати його на виборах президента 3 листопада, апелюючи до того, що їм "нема чого втрачати" в нинішній ситуації.

Джерело: твіт Трампа

Пряма мова президента США: "Люди тікають із Каліфорнії. Надто високі податки, надто висока злочинність, надто багато збоїв, надто жорсткі обмеження. Голосуйте за Трампа, що, чорт забирай, вам втрачати!".

People are fleeing California. Taxes too high, Crime too high, Brownouts too many, Lockdowns too severe. VOTE FOR TRUMP, WHAT THE HELL DO YOU HAVE TO LOSE!!!