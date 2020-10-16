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Курсант, который выжил в катастрофе Ан-26: "Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение"

Пятница, 16 октября 2020, 00:22
Курсант, который выжил в катастрофе Ан-26: Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение

Курсант Вячеслав Золочевский, единственный, кто выжил в катастрофе самолета Ан-26 в Харьковской области, рассказал, что решил продолжит обучение по выбранной специальности.

Источник: "АрмияInform"

Прямая речь: "Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете (Воздушных сил имени Ивана Кожедуба - ред) по выбранной специальности. У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я догонять учебную программу".

Детали: Сейчас курсант Золочевский находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Накануне ему вручили медаль "За воинскую службу Украине".

Что предшествовало: 7 октября глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы вице-премьер Олег Уруский сообщил, что в ходе расследования выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.

 

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек. 
  • На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант был травмирован (находится в больнице).
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

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Темы: Катастрофа АН26
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