Курсант, который выжил в катастрофе Ан-26: "Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение"
Курсант Вячеслав Золочевский, единственный, кто выжил в катастрофе самолета Ан-26 в Харьковской области, рассказал, что решил продолжит обучение по выбранной специальности.
Источник: "АрмияInform"
Прямая речь: "Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете (Воздушных сил имени Ивана Кожедуба - ред) по выбранной специальности. У меня впереди несколько недель реабилитации, после чего я догонять учебную программу".
Детали: Сейчас курсант Золочевский находится на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Накануне ему вручили медаль "За воинскую службу Украине".
Что предшествовало: 7 октября глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы вице-премьер Олег Уруский сообщил, что в ходе расследования выявило грубые нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом.
Предыстория:
- Вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба – всего 27 человек.
- На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант был травмирован (находится в больнице).
- По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
- Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.