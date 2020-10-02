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Российская компания "кварталовцев" не закрывается, а хочет увеличивать продажи – Схемы

Пятница, 2 октября 2020, 11:03
Российская компания кварталовцев не закрывается, а хочет увеличивать продажи – Схемы

Российская компания "Грин Филмс", соучредителем которой весной 2019 года являлся Владимир Зеленский, а сейчас является первый помощник президента Сергей Шефир, не планирует прекращать или сокращать деятельность, а наоборот работает над увеличением продаж.

Источник: программа "Схемы", которая проанализировала отчет компании о бухгалтерском балансе и финансовые показатели за 2019 год

Дословно: "Руководитель "Грин Филмс" в представленных документах отмечает, что общество "не принимало решений о прекращении или сокращении деятельности", а наоборот "принимает меры для увеличения объемов продаж и снижения себестоимости"".

Детали: В "Объяснении" к поданному отчету указывается, что компания уже несколько лет подряд работает себе в убыток, но в 2019 году смогла уменьшить убытки на треть по сравнению с прошлым годом, до почти 5 миллионов рублей (около 1,7 миллиона гривен) из-за сокращения оплаты труда и расходов на аренду помещений.

Также в "Грин Филмс" отчитались об уменьшении долговой нагрузки за 2019 на 12%, до более 170 миллионов рублей (или почти 58 миллионов гривен).

Журналисты отмечают, что это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот, придерживаются обещаний перед кредиторами, чтобы продолжать работу.

В документе указано, что "Грин Филмс" обладает нематериальными активами, стоимость которых по состоянию на декабрь 2019 года составила почти 137,2 миллиона рублей (почти 47 миллионов гривен).

Это права на аудиовизуальные произведения: "8 новых свиданий", "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", "Мамочки", "Между нами девочками", "Папаши", "Петля Нестерова", "Ржевский против Наполеона", "Служебный роман. Наше время", "Я буду рядом" и сценарий "The Replacement".

Также в "Объяснении" отчитались, что вернули Минкульту России 35 миллионов рублей (почти 12 миллионов гривен) на производство фильма "Вниз", а также проценты за пользование средствами федерального бюджета.

Сергей Шефир на просьбу "Схем" прокомментировать планы российской фирмы, где он является соучредителем через кипрскую компанию, не ответил, но отметил, что "функции учредителя в коммерческих компаниях могут не совпадать с исполнительными должностями в этих же компаниях".

По его словам, он "не занимает никаких должностей в органах управления кипрской компании, не отвечает за операционную деятельность, не ведет бухгалтерский учет и даже не проветривает помещения офиса". 

Предыстория:

  • В начале 2019 года "Схемы" выяснили, что Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры имеют компании в России, несмотря на заявления тогда еще кандидата в президенты, что они закрыли бизнес в 2014 году. Журналисты нашли три российские фирмы, которые занимаются производством кинофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс".
  • Основатель всех трех компаний – зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd, конечным бенефициаром которой был указан Владимир Зеленский и его партнеры по "Кварталу 95".
  • Зеленский сначала отрицал этот факт, но затем признал и извинился перед журналистами.
  • Тогда же выяснилось, что компания "Грин Филмс" не только работает в Москве, но и получила 35 миллионов рублей (почти 12 миллионов гривен) на съемку фильма.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийРосcиябизнес
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