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Возвращение украинцев из Сирии: ОП призвал Меджлис не политизировать работу разведки

Пятница, 2 октября 2020, 12:15

Офис президента призвал представителей Меджлиса крымско-татарского народа не политизировать работу украинской разведки, спецслужб и дипломатов, и заверил, что подкотовка эвакуации украинцев из Сирии ведется.

Источник: заявление на официальном сайте главы государства

Детали: В ОП отреагировали на заявление председателя Меджлиса Рефата Чубарова, который сетовал, что власть не работает над вопросом возвращения на родину 100 украинских женщин и детей из сирийского лагеря беженцев Эль-Холл.

В Офисе в свою очередь уверяют, что над этим вопросом профессионально работают дипломаты, специальные службы и разведка, а Меджлис в силу объективных причин, "не обладает конкретикой по этой деятельности".

По словам Офиса, "вопрос о возвращении людей именно из этой зоны конфликта нельзя сводить к простым медийным "эмоциональным образам о женщинах и детях".

Дословно: "Каждый из взрослых людей, находившихся в этом регионе на территориях, так или иначе контролируемых ИГИЛ, имеет определенную личную историю. Которую нужно досконально изучить. Кроме того, с целью эвакуации наших граждан из лагеря" Аль-Холл "специальные органы Украины проводят ряд практических мер, в частности негласных, по мониторингу ситуации безопасности и поиска действительно возможных путей эвакуации. Это также нужно учитывать".

Детали: В ОП отмечают, что безусловным долгом государства является спасение каждого гражданина в обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью". Уверяется, что Украина обязательно вернет домой каждого украинца, который выражает такое желание.

Дословно: "Но мы должны помнить также и о безопасности всех граждан Украины - как дома, так и за рубежом. Тем более что подавляющее большинство украинских беженцев в Сирии являются выходцами из временно оккупированного Крыма, где проживают их близкие родственники. Публичное разглашение информации о присутствии наших граждан в Сирии абсолютно точно может привести к притеснениям, задержаниям со стороны специальных органов РФ их близких и лиц, с которыми они контактировали в Крыму.

Поэтому призываем представителей Меджлиса не политизировать работу украинской разведки, специальных служб и дипломатов".

Дополнительно: С другой стороны, в Офисе отмечают, что ожидают от Меджлиса конкретной работы "в вопросах, которые входят непосредственно в его компетенцию". В частности это касается и предложенного президентом Владимиром Зеленским создания международной платформы для обсуждения вопроса деоккупации Крыму.

Украинская правда
Темы: Сириябеженцы


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