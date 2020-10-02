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СБУ задержала мужчину, который "заминировал" все электростанции и попросил 1 млн

Пятница, 2 октября 2020, 17:32
СБУ задержала мужчину, который заминировал все электростанции и попросил 1 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины оперативно задержали в Запорожье местного жителя, который сообщил полиции о заминировании всех электростанций страны.

Источник: пресс-секретарь управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Сегодня около 11 на телефон спецлинии полиции" 102 "поступил анонимный звонок, звонил мужчина, который сообщил, что все электростанции Украины заминированы. Предложил передать ему миллион долларов США и бросил трубку".

Детали: По словам Левченко, оперативники СБУ вычислили злоумышленника и задержали его в одном из медицинских учреждений Запорожья. Мужчина звонил с мобильного телефона. Свои действия он пока никак не объясняет.

Сейчас решается органами полиции вопрос об открытии уголовного производства по статье 259 УК. Устанавливаются обстоятельства, что побудило злоумышленника совершить этот поступок.

Валентина Романенко, УП

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Темы: СБУЗапорожье
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