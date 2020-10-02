СБУ задержала мужчину, который "заминировал" все электростанции и попросил 1 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины оперативно задержали в Запорожье местного жителя, который сообщил полиции о заминировании всех электростанций страны.

Источник: пресс-секретарь управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Сегодня около 11 на телефон спецлинии полиции" 102 "поступил анонимный звонок, звонил мужчина, который сообщил, что все электростанции Украины заминированы. Предложил передать ему миллион долларов США и бросил трубку".

Детали: По словам Левченко, оперативники СБУ вычислили злоумышленника и задержали его в одном из медицинских учреждений Запорожья. Мужчина звонил с мобильного телефона. Свои действия он пока никак не объясняет.

Сейчас решается органами полиции вопрос об открытии уголовного производства по статье 259 УК. Устанавливаются обстоятельства, что побудило злоумышленника совершить этот поступок.