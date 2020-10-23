Новости 23 октября: обновленный перечень "красных" зон, задержание "титушек" Медведчука

В Украине обновили перечень "красных" зон, СБУ задержала "титушек", подконтрольных Медведчуку, — актуальные новости 23 октября.

Об обновленном перечне "красных" зон

В Украине обновили список городов, которые попали в красную, оранжевую и другие зоны, из-за показателя заболеваемости на коронавирус.

О задержании "титушек" Медведчука

СБУ задержала участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях. По данным источников УП, речь идет о сопредседателе ОПЗЖ Викторе Медведчуке.

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