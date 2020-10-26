Новости 26 октября: забастовка в Беларуси, опрос Зеленского

В Беларуси по всей стране начались забастовки из-за ультиматума Лукашенко, "Слуги народа" показали предварительные результаты опроса Зеленского, — актуальные новости 26 октября.

О страйке в Беларуси

В Беларуси начались забастовки на заводах, протестуют студенты – ночью истек строк ультиматума, который оппозиционер Светлана Тихановская выдвинула самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко.

Об опросе Зеленского

Партия "Слуга народа" обнародовала предварительные результаты "всеукраинского" опроса "5 вопросов от президента" по результатам обработки 74% анкет.

Партия "Слуга народа" наняла компанию "Зе медиа" для проведения опроса относительно 5 вопросов президента Владимира Зеленского в день местных выборов 25 октября.

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