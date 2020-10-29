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Новости 29 октября: реакция на решение КСУ, предупреждение Шкарлету от ЕС

Четверг, 29 октября 2020, 21:38

Кабмин обязал НАПК восстановить доступ к реестру деклараций чиновников, Евросоюз предупредил Шкарлета из-за попыток разрушить реформы в Минобразования, — актуальные новости 29 октября.

О реакции на решение КСУ

Правительство приняло распоряжение, которым обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан в реестр деклараций чиновников.

Вместе с тем послы стран Большой семерки уже выразили обеспокоенность по последний решений Конституционного суда, которыми упразднится антикоррупционная реформа.

А в ЕС обеспокоены последними решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза.

Президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны.

О предупреждении Шкарлету от ЕС

Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение представительства Евросоюза в Украине об опасности изменений в министерстве, которые разрушают проведенные ранее реформы.

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