Зарплата судей КС, кредит Суркиса: что произошло в реестре деклараций, пока он был закрыт

Пока реестр деклараций был закрыт от граждан из-за решения Конституционного Суда, глава КС Александр Тупицкий и еще 5 его коллег внесли туда сообщения о своей заработной плате.

Источник: Единый государственный реестр деклараций

Детали: Тупицкий получил 181 тысячу гривен зарплаты 29 октября, на следующий день после закрытия реестра. И в тот же день внес сообщение об изменениях в имущественном состоянии.

В тот же день зарплаты получили и задекларировали судьи КС:

Владимир Мойсык (голосовал "за" решение КС) – 211,6 тысячи гривен;

Ирина Завгородняя (голосовала "за" решение КС) – 201,3 тысячи гривен;

Сергей Головатый (голосовал "против" решения КС) – 206,4 тысячи гривен;

Александр Литвинов (голосовал "за" решение КС) – 189,4 тысячи гривен.

Днем ранее, 28 октября, 221,93 тысячи гривен получил судья Виктор Колесник (голосовал "против" решения КС). Сообщение об этом он внес в реестр также 29 октября, когда доступ к системе был закрыт для граждан.

Судья Литвинов, кроме зарплаты, задекларировал также полученный кредит на 1,5 миллиона гривен.

Пока доступ был закрыт, нардеп от "Оппозиционного платформы – За життя" и бизнесмен Григорий Суркис, который был среди инициаторов отмены е-декларирования, внес информацию о погашении кредита на общую сумму 100,98 миллиона гривен.

Ранее в декларации Суркиса был указан только один кредит на миллион евро от аффилированной с ним же английской компании Lumil Investments LLP.

За период, пока реестр был закрыт, информацию в него подал также предыдущий президент Петр Порошенко. Он задекларировал 22,5 миллиона гривен дивидендов от своего инвестиционного фонда через 45 минут после того, как доступ ограничили.

Предыстория:

27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.

КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.

НАПК с 28 октября закрыло реестр электронных деклараций в исполнение решения Конституционного суда.

29 октября правительство приняло распоряжение, которым обязало НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций. Вечером того же дня реестр снова заработал.

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