Зарплата суддів КС, кредит Суркіса: що відбулось у реєстрі декларацій, поки він був закритий

Поки реєстр декларацій був закритий від громадян через рішення Конституційного Суду, голова КС Олександр Тупицький та ще 5 його колег внесли туди повідомлення про свою заробітну плату.

Джерело: Єдиний державний реєстр декларацій

Деталі: Тупицький отримав 181 тисячу гривень зарплати 29 жовтня, наступного дня після закриття реєстру. І того ж дня вніс повідомлення про зміни в майновому стані.

Того ж дня зарплати отримали і задекларували судді КС:

Володимир Мойсик (голосував "за" рішення КС) – 211,6 тисячі гривень;

Ірина Завгородня (голосувала "за" рішення КС) – 201,3 тисячі гривень;

Сергій Головатий (голосував "проти" рішення КС) – 206,4 тисячі гривень;

Олександр Литвинов (голосував "за" рішення КС) – 189,4 тисячі гривень.

На день раніше, 28 жовтня, 221,93 тисячі гривень отримав суддя Віктор Колісник (голосував "проти" рішення КС). Повідомлення про це він вніс до реєстру також 29 жовтня, коли доступ до системи був закритий для громадян.

Суддя Литвинов, крім зарплатні, задекларував також отриманий кредит на 1,5 мільйона гривень.

Поки доступ був закритий, нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" та бізнесмен Григорий Суркіс, який був серед ініціаторів скасування е-декларування, вніс інформацію про погашення кредиту на загальну суму 100,98 мільйона гривень.

Раніше у декларації Суркіса був зазначений лише один кредит на мільйон євро від афілійованої з ним же англійської компанії Lumil Investments LLP.

За період, поки реєстр був закритий, інформацію до нього подав також попередній президент Петро Порошенко. Він задекларував 22,5 мільйона гривень дивідендів від свого інвестиційного фонду за 45 хвилин після того, як доступ обмежили.

Передісторія:

27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

КС у своєму рішенні наголосив, що кримінальна відповідальність за недостовірне декларування є надмірним покаранням, тобто, негативні наслідки, яких зазнає правопорушник, нібито непропорційні тій шкоді, яку він наніс або міг нанести.

Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закрило реєстр електронних деклараційна виконання рішення Конституційного суду.

29 жовтня Уряд ухвалив розпорядження, яким зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників. Ввечері того ж дня, реєстр знову запрацював.

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