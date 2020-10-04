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Трамп и еще 6 человек заболели Covid после совместного мероприятия

Воскресенье, 4 октября 2020, 00:13
Трамп и еще 6 человек заболели Covid после совместного мероприятия

В минувшую субботу, 28 сентября, в Белом доме прошла событие, на котором раскрыли кандидатуру нового судьи Верховного суда. Сейчас 7 участников события, включая президента США Дональда Трампа, получили положительные тесты на коронавирус.

Источник: CNN

Детали: Как пишет издание, по мнению многих чиновников Белого дома, именно это событие недельной давности может быть причиной вспышки коронавируса среди американских чиновников.

В пятницу, 2 октября, стало известно о положительных результатах тестов у не менее семи присутствующих, включая самого президента США, который сейчас госпитализирован и проходит курс лечения.

CNN отмечает, что на мероприятии в минувшую субботу мало кто из гостей был в масках, а социальной дистанции никто не придерживался.

В пятницу представители республиканской партии Майк Ли и Том Тиллис заявили, что получили положительные результаты теста на Covid-19. Во время церемонии они сидели неподалеку друг от друга.

Бывшая советница президента Келлианна Конвей заявила, что она тоже заразилась. Она сидела прямо за первой леди Меланией Трамп.

У президента Собора Парижской Богоматери, где преподает выдвинутая Трампом Эми Кони Барретт, также диагностировали коронавирус.

Необходимо отметить, что первая леди и старший советник Хоуп Хикс еще на прошлой неделе получили положительные результаты на Covid-19.

Другие приближенные к Белому дому, но не принимавшие участия в субботнем мероприятии, также сообщили о своих положительных тестах, включая председателя Республиканского национального комитета Ронни Макданиель, которая проводила время с президентом США в конце прошлой недели. Также речь о руководителе кампании Трампа Билле Степиене, который участвовал на подготовительных сессиях дебатов без масок в Белом доме в минувшие выходные.

В субботу сенатор Рон Джонсон стал третьим республиканским сенатором после Ли и Тиллис, который получил положительные результаты - но он не посещал церемонию в субботу. По сообщениям Ассоциации корреспондентов Белого дома, три члена пресс-службы Белого дома также получили положительные результаты на коронавирус.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп был доставлен в медицинский центр вечером в пятницу, менее чем через сутки после того, как поступила новость о подтверждении у него COVID-19.

На данный момент Трамп получает терапию антителами и принимает препарат "Ремдесивир".

Темы: ТрампкоронавирусСШАэпидемия
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