Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира Ролан Гаррос.

Источник: Большой теннис Украины

Детали: В воскресенье Свитолина выиграла у француженки Каролин Гарсии со счетом 6-1, 6-3. Поединок длился около часа.

Украинка реализовала 6 брейкпоинтов из 13, оформила 10 виннеров и 14 невынужденных ошибок. Француженка воспользовалась 2 шансами на брейк из 4, сделала 16 виннеров и 34 невынужденных ошибки.

Свитолина выступит в четвертьфинале Ролан Гаррос в третий раз в карьере (до этого выступала в 2015 и 2017 годах).

В четвертьфинале турнира соперницей Свитолиной стала 131-я ракетка мира Надя Подороска (Аргентина).