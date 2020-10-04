Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Ролан Гаррос
Воскресенье, 4 октября 2020, 17:53
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира Ролан Гаррос.
Источник: Большой теннис Украины
Детали: В воскресенье Свитолина выиграла у француженки Каролин Гарсии со счетом 6-1, 6-3. Поединок длился около часа.
Украинка реализовала 6 брейкпоинтов из 13, оформила 10 виннеров и 14 невынужденных ошибок. Француженка воспользовалась 2 шансами на брейк из 4, сделала 16 виннеров и 34 невынужденных ошибки.
Свитолина выступит в четвертьфинале Ролан Гаррос в третий раз в карьере (до этого выступала в 2015 и 2017 годах).
В четвертьфинале турнира соперницей Свитолиной стала 131-я ракетка мира Надя Подороска (Аргентина).