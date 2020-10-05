В Кремле прокомментировали самосожжение главреда российского издания

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соболезнует родным погибшей журналистки Ирины Славиной, но не считает ее самоубийство вопросом Кремля.

Источник: Медуза

Прямая речь: "Безусловно, это такое трагическое происшествие, и, собственно, мы соболезнуем родным. Мы не располагаем деталями, но обращаем внимание на реакцию губернатора Никитина, который сказал, что обязательно разберется в произошедшем".

Детали: По словам Пескова, "нет никаких причин сомневаться в том, что губернатор разберется с этим положением дел и выяснит причины, которые могли стать поводом для самоубийства".

Что было раньше: 2 октября главный редактор издания KozaPress Ирина Славина совершила самосожжение у здания МВД в Нижнем Новгороде. Перед тем, как покончить с собой, она написала в Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

За день до самоубийства в квартире журналистки прошел обыск.

По данным "Медузы", на протяжении последних лет Славину неоднократно штрафовали как за высказывания в Facebook, так и за публикации KozaPress и участие в акциях.