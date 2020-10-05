Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Кремле прокомментировали самосожжение главреда российского издания

Понедельник, 5 октября 2020, 15:19
Фото с Facebook Славиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соболезнует родным погибшей журналистки Ирины Славиной, но не считает ее самоубийство вопросом Кремля.

Источник: Медуза

Прямая речь: "Безусловно, это такое трагическое происшествие, и, собственно, мы соболезнуем родным. Мы не располагаем деталями, но обращаем внимание на реакцию губернатора Никитина, который сказал, что обязательно разберется в произошедшем".

Детали: По словам Пескова, "нет никаких причин сомневаться в том, что губернатор разберется с этим положением дел и выяснит причины, которые могли стать поводом для самоубийства".

Что было раньше: 2 октября главный редактор издания KozaPress Ирина Славина совершила самосожжение у здания МВД в Нижнем Новгороде. Перед тем, как покончить с собой, она написала в Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

За день до самоубийства в квартире журналистки прошел обыск.

По данным "Медузы", на протяжении последних лет Славину неоднократно штрафовали как за высказывания в Facebook, так и за публикации KozaPress и участие в акциях.

  

Темы: РосcияСМИ


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено от 13.21На Луганщине очередной поджог: детонируют снаряды, огонь подступает к электроподстанциям

Зеленский: В 2021 году Украина войдет в режим paperless

США объяснили последствия санкций против Деркача, назвав его агентом РФ

Степанов озвучил пессимистичный прогноз COVID: 5 тысяч больных в сутки

В воскресенье COVID подтвердили 3774 украинцам, 33 больных умерли

У игроков ФК "Шахтер" и сборной Украины обнаружили коронавирус

Все новости...
Росcия
Лукашенко намерен "взяться" за грузопоток из Литвы и Латвии
Объем транзита российского газа через ГТС Украины достиг 40 миллиардов кубометров
Россия на Донбассе четыре раза нарушала режим "тишины"
Последние новости
15:38
Госпродпотребслужба готовит 4 масштабных проекта с цифровизации
15:27
В Зеленского предлагают страховать учителей от COVID-19 и других болезней
15:23
Президент Еврокомиссии получила отрицательный тест, но пока не выходит из карантина
15:19
В Кремле прокомментировали самосожжение главреда российского издания
15:04
МОН анонсирует, что с января зарплата учителя вырастет на 20%
14:52
Всемирноизвестный спортивный бренд отложил строительство завода в Виннице
14:39
обновлено от 13.21На Луганщине очередной поджог: детонируют снаряды, огонь подступает к электроподстанциям
14:37
Полякова прокомментировала уголовное производство за свой концерт
14:32
Главнокомандующий ВСУ заявил о 2 месяцах "полной тишины" на Донбассе
14:31
"Цифровая революция" от "Дії": ИНН в телефоне, шеринг документов и не только
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!