Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кремле прокомментировали самосожжение главреда российского издания

Понедельник, 5 октября 2020, 15:19
В Кремле прокомментировали самосожжение главреда российского издания
Фото с Facebook Славиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соболезнует родным погибшей журналистки Ирины Славиной, но не считает ее самоубийство вопросом Кремля.

Источник: Медуза

Прямая речь: "Безусловно, это такое трагическое происшествие, и, собственно, мы соболезнуем родным. Мы не располагаем деталями, но обращаем внимание на реакцию губернатора Никитина, который сказал, что обязательно разберется в произошедшем".

Детали: По словам Пескова, "нет никаких причин сомневаться в том, что губернатор разберется с этим положением дел и выяснит причины, которые могли стать поводом для самоубийства".

Что было раньше: 2 октября главный редактор издания KozaPress Ирина Славина совершила самосожжение у здания МВД в Нижнем Новгороде. Перед тем, как покончить с собой, она написала в Facebook: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

За день до самоубийства в квартире журналистки прошел обыск.

По данным "Медузы", на протяжении последних лет Славину неоднократно штрафовали как за высказывания в Facebook, так и за публикации KozaPress и участие в акциях.

  

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Росcия
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
Глава МИД Турции поговорил с Лавровым о "зерновой сделке"
Теперь о сбитых ракетах и разрушениях заявили в Брянской области
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: