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Правительство Финляндии на один день возглавит 16-летняя активистка

Вторник, 6 октября 2020, 10:59

Премьер-министр Финляндии Санна Марин на один день позволит возглавить правительство страны 16-летней активистке Аави Мурто по случаю Международного дня девушек от ООН.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте правительства Финляндии.

Временная замена премьера состоится 7 октября в рамках программы Girls Takeover к Международному дню девушек ООН, отмечают 11 октября.

В этот день в странах, которые присоединяются к программе, девушки становятся лидерами в различных общественных сферах.

В этом году день Girls Takeover отмечает влияние технологий на гендерное равенство. Для участия в кампании были выбраны несколько учреждений и компаний в Финляндии, которые принимают меры по содействию гендерному равенству в технологиях.

"Во время мероприятия премьер-министр Марин и Мурто обсудят роль Финляндии на международной арене: что может сделать Финляндия для улучшения возможностей девушек использовать и развивать технологии во всем мире? Кроме того, Марин и Мурто будут обсуждать вопрос преследования девушек в интернете", - говорится в сообщении.

В течение дня Мурто встретится с министром сотрудничества в области развития и внешней торговли, канцлером юстиции и одним из депутатов парламента.

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Темы: Финляндиявласть
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