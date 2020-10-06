Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Правительство Финляндии на один день возглавит 16-летняя активистка

Вторник, 6 октября 2020, 10:59

Премьер-министр Финляндии Санна Марин на один день позволит возглавить правительство страны 16-летней активистке Аави Мурто по случаю Международного дня девушек от ООН.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте правительства Финляндии.

Временная замена премьера состоится 7 октября в рамках программы Girls Takeover к Международному дню девушек ООН, отмечают 11 октября.

В этот день в странах, которые присоединяются к программе, девушки становятся лидерами в различных общественных сферах.

В этом году день Girls Takeover отмечает влияние технологий на гендерное равенство. Для участия в кампании были выбраны несколько учреждений и компаний в Финляндии, которые принимают меры по содействию гендерному равенству в технологиях.

"Во время мероприятия премьер-министр Марин и Мурто обсудят роль Финляндии на международной арене: что может сделать Финляндия для улучшения возможностей девушек использовать и развивать технологии во всем мире? Кроме того, Марин и Мурто будут обсуждать вопрос преследования девушек в интернете", - говорится в сообщении.

В течение дня Мурто встретится с министром сотрудничества в области развития и внешней торговли, канцлером юстиции и одним из депутатов парламента.

Темы: Финляндиявласть


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский: Резиденция – просто отель, поэтому ищем новое место

В Украине 90 смертей среди больных COVID-19 за сутки

Пандемия: Украина на 13 месте в мире по числу новых больных

ВидеоПротестующие захватили здание парламента Кыргызстана

фото, видеоВ Кыргызстане разогнали митинг с помощью спецсредств: есть раненые

Новости 5 октября: предупреждения от ЕС, цифровизация в Украине

Все новости...
Финляндия
Финляндия за пандемии отменила международные учения, запланированные на лето 2021 года
Финляндия запретила въезд сборщикам ягод из Украины
Финляндия запретила въезд украинским сборщикам ягод из-за COVID-19
Последние новости
11:29
Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов
11:25
Зеленский уверяет, что русскоязычных украинцев нельзя "купить" вопросом языка
11:25
Суд ЕС принял решение против Венгрии по делу университета Сороса
11:24
Зеленский говорит, что есть вопросы, которые надо решать именно с Путиным
11:14
"Укрэнерго" получит 26 миллиардов убытка за следующие 4 года – Минфин
11:04
Зеленский: Нам нужны детали, чтобы сделать выводы относительно Навального
10:59
Правительство Финляндии на один день возглавит 16-летняя активистка
10:45
"єМалятко" теперь онлайн: какие услуги для новорожденных можно получить в приложении
10:45
В 2021 году государство может выплатить 4,9 млрд по кредитам, взятым под правительственные гарантии
10:39
Зеленский: украинцы ментально больше европейцы, чем некоторые страны ЕС
Все новости...