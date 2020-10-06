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Судно, которое должно достроить "Северный поток-2", возвращается из Германии в РФ

Вторник, 6 октября 2020, 12:53

Российское судно "Академик Черский", которое принадлежит "Газпрому" и считается основным претендентом на достройку газопровода "Северный поток-2", возвращается из Германии в российской порт Калининград.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные системы позиционирования морских судов.

Данные показали, что судно "Академик Черский" должно прибыть в Калининград 7 октября. С мая корабль находился у немецкого порта Мукран на Балтике, плацдарме для строительства трубопровода.

Напомним, 21 декабря 2019 года США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", из-за чего ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.

Россия после этого говорила, что сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, без привлечения иностранных подрядчиков.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2".

Темы: РосcияГерманиягаз


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