Зеленский: Украина является будущим членом ЕС

Президент Владимир Зеленский на саммите Украина-ЕС в Брюсселе убеждал руководство Евросоюза, что Украина является будущим членом Европейского Союза.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба после окончания саммита, который состоялся 6 октября, сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, заявление Зеленского прозвучало во время его вступительного слова на пленарной сессии саммита, которая проходила за закрытыми дверями.

"Он (Зеленский - ред.) сказал: Украина - это будущий член Европейского Союза", - рассказал Кулеба в видеозаписи, которую выложил на Facebook-странице.

"Это та стартовая позиция, с которой мы ведем все переговоры с Европейским Союзом. Сегодня президент был очень четким и предметным в отношении наших ожиданий. И в отношении того, на что мы готовы идти и что делать, чтобы эта фраза звучала не в будущем времени, а в настоящем", - рассказал министр.

Он называл день саммита "еще одним хорошим днем ​​европейской интеграции".

"Пока одни ездят в Москву, мы ездим в Брюссель. Потому что мы знаем, где настоящие друзья и будущее Украины", - добавил Кулеба.

"Европейская правда" следила за ходом саммита, все детали и новости по ссылке.

Полный текст заявления после саммита доступен на сайте ЕвроПравды: От безвиза до Донбасса: о чем договорились на саммите Зеленский и лидеры ЕС