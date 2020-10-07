Дело об "атомных взятках": подозреваемому назначен залог почти 10 миллионов грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения первому заместителю гендиректора ГП НАЭК "Энергоатом" Игорю Орлову в виде залога в почти 10 миллионов гривен по делу об "атомных взятках".

Источник: заседание ВАКС

Детали: Таким образом судья частично удовлетворил ходатайство прокурора. Размер залога 9 984 500 гривен.

На Орлова также возложен ряд обязательств, как то: являться к следователю и в суд, не общаться с другими подозреваемыми, сдать загранпаспорт и др.

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