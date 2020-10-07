Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело об "атомных взятках": подозреваемому назначен залог почти 10 миллионов грн

Среда, 7 октября 2020, 12:02
Дело об атомных взятках: подозреваемому назначен залог почти 10 миллионов грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения первому заместителю гендиректора ГП НАЭК "Энергоатом" Игорю Орлову в виде залога в почти 10 миллионов гривен по делу об "атомных взятках".

Источник: заседание ВАКС

Детали: Таким образом судья частично удовлетворил ходатайство прокурора. Размер залога 9 984 500 гривен.

На Орлова также возложен ряд обязательств, как то: являться к следователю и в суд, не общаться с другими подозреваемыми, сдать загранпаспорт и др.

Предыстория:

  • Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему народному депутату Максиму Микитасю подозрение по факту того, что в 2017 году подразделение НАЭК "Энергоатом" заключило договор на 929 млн грн с подконтрольной ему компанией, зачто чиновник госпредприятия получил квартиры.
  • По данным следствия, договор заключал первый заместитель гендиректора ГП НАЭК "Энергоатом", злоупотребляя своим служебным положением.
  • Согласно договору, компания должна была построить Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины. Впоследствии затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн. Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МикитасьНАБУАнтикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Микитась
Апелляция оставила Микитася под стражей, но уменьшила альтернативный залог до 100 миллионов
Вице-премьер и Татаров: какие чиновники всплыли в деле о рекордной взятке Микитася
Микитася арестовали с возможностью залога, в три раза меньшего, чем взятка
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: