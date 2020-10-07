Дело об "атомных взятках": подозреваемому назначен залог почти 10 миллионов грн
Среда, 7 октября 2020, 12:02
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения первому заместителю гендиректора ГП НАЭК "Энергоатом" Игорю Орлову в виде залога в почти 10 миллионов гривен по делу об "атомных взятках".
Источник: заседание ВАКС
Детали: Таким образом судья частично удовлетворил ходатайство прокурора. Размер залога 9 984 500 гривен.
На Орлова также возложен ряд обязательств, как то: являться к следователю и в суд, не общаться с другими подозреваемыми, сдать загранпаспорт и др.
Украинская правда