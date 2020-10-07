Дело об "атомных взятках": подозреваемому назначен залог почти 10 миллионов грн
Среда, 7 октября 2020, 12:02
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения первому заместителю гендиректора ГП НАЭК "Энергоатом" Игорю Орлову в виде залога в почти 10 миллионов гривен по делу об "атомных взятках".
Источник: заседание ВАКС
Детали: Таким образом судья частично удовлетворил ходатайство прокурора. Размер залога 9 984 500 гривен.
На Орлова также возложен ряд обязательств, как то: являться к следователю и в суд, не общаться с другими подозреваемыми, сдать загранпаспорт и др.
Предыстория:
- Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему народному депутату Максиму Микитасю подозрение по факту того, что в 2017 году подразделение НАЭК "Энергоатом" заключило договор на 929 млн грн с подконтрольной ему компанией, зачто чиновник госпредприятия получил квартиры.
- По данным следствия, договор заключал первый заместитель гендиректора ГП НАЭК "Энергоатом", злоупотребляя своим служебным положением.
- Согласно договору, компания должна была построить Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины. Впоследствии затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн. Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию.
Украинская правда