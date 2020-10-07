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На горящем складе боеприпасов в России начались взрывы

Среда, 7 октября 2020, 15:34
На горящем складе боеприпасов в России начались взрывы

Под Рязанью загорелась трава на территории бывшей воинской части. Уже начали взрываться боеприпасы.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на собеседника в администрации района, в котором произошло ЧП

Прямая речь: "Пожар охватил бывший полигон. По всей видимости, взрываются неразорвавшиеся боеприпасы, пострадавших нет".

Детали: По словам источника, из-за взрывов пришлось эвакуировать небольшой поселок Кузьминка в 3 км от полигона.

Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Западного военного округа. По ее данным, в среду, 7 октября, на территории расположенного в лесу склада боеприпасов в районе поселка Желтухино Рязанской области загорелось трава, после чего порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

 

По информации военных, штатный пожарный расчет воинской части приступил к ликвидации огня, "но остановить возгорание не удалось".

Сейчас на территории воинской части отмечаются отдельные взрывы боеприпасов. Личный состав и гражданский персонал эвакуированы.

В военном округе уверяют, что ни пострадавших, ни угрозы близлежащим населенным пунктам - нет.

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Темы: Росcиячрезвычайное происшествиевзрывармия
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