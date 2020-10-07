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Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Водяного

Среда, 7 октября 2020, 18:43

7 октября в линиях ответственности украинских бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник открыл огонь вблизи Водяного, применив стрелковое оружие.

В штабе не указывают, что обстрел был "неприцельно", но уверяют, что он "не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих", поэтому огонь защитники в ответ они не открывали.

В течение дня саперами ДСНС разминировано почти 8 гектаров территории и передано на уничтожение 41 взрывоопасный предмет

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойна


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