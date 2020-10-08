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Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе обстреляли украинские позиции

Четверг, 8 октября 2020, 07:30

7 октября недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 7 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Так, в районе ответственности ОТУ "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником стрелкового оружия. На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, за минувшие сутки военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ДСНС ликвидировали пожара вблизи населенных пунктов майорских, Хутор Вольный, Станица Луганская, Луганское и Попасная. Продолжается ликвидация локализованных очагов возгораний неподалеку Болотенное и Катериновки.

С начала текущих суток, 8 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано".

Темы: оккупация


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