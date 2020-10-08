Спасатели потушили все пожары в Луганской области

Спасатели ликвидировали все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По состоянию на 9 утра 8 октября все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы".

Детали: В то же время спасатели 8 и 9 октября еще останутся дежурить на территории Луганской области.

В ГСЧС напомнили, что пожары в экосистемах на Луганщине тушили в течение недели.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Фото ГСЧС

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тысяч га.

Спасатели эвакуировали 150 человек.

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружили тела 11 человек, 19 человек пострадали (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Информация об уничтоженных и поврежденных жилых домах и объектах инфраструктуры уточняется местными органами власти.

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