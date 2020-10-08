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Рятувальники загасили всі пожежі на Луганщині

Четвер, 8 жовтня 2020, 09:52
Рятувальники загасили всі пожежі на Луганщині
Фото ДСНС

Рятувальники ліквідували усі пожежі у природних екосистемах на території Луганської області.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Станом на 9 ранку 8 жовтня всі пожежі в природних екосистемах на території Луганської області ліквідовані". 

Деталі: Водночас рятувальники 8 та 9 жовтня ще залишаться чергувати на території Луганської області.

У ДСНС нагадали, що пожежі в екосистемах на Луганщині гасили упродовж тижня.

Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти.  

 
Фото ДСНС 

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає понад 20 тисяч га.

Рятувальники евакуювали 150 осіб.

Під час ліквідації лісових пожеж виявили тіла 11 осіб, 19 людей постраждали (у тому числі 3 співробітники ДСНС).

Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Передісторія:

  • 30 вересня стало відомо, що на Луганщині почалися масштабні пожежі у трьох місцях. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що за фактами масштабних пожеж на Луганщині, де полум‘ям охоплено понад 9300 га, розпочаті кримінальні провадження.
  • У Станично-Луганській райдержадміністрації з посиланням на місцевих жителів повідомили, що незаконні формування Росії на Донбасі здійснили обстріл лісового масиву, в результаті чого виникли нові осередки пожежі.
  • Станом на 19:00 1 жовтня повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинуло 11 людей, постраждали 17.
  • 2 жовтня прем’єр міністр України Денис Шмигаль повідомив, що масштабні пожежі на Луганщині локалізовано.

Українська правда
Теми: Луганська областьпожежаДСНС
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