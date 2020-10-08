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Следующие дебаты Трампа и Байдена пройдут виртуально

Четверг, 8 октября 2020, 15:11

Американская Комиссия по президентским дебатам постановила провести второй раунд дебатов республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена виртуально, однако Трамп заявил, что не будет "участвовать" в виртуальных дебатах с Байденом.

Источник: Комиссия по президентским дебатам, AFP в Twitter

Дословно комиссия: "В целях защиты здоровья и безопасности всех участников вторых президентских дебатов, запланированных на 15 октября 2020 года, Комиссия по президентским дебатам (CPD) объявила сегодня следующее:

Вторые президентские дебаты пройдут в форме городского собрания, в котором примут участие кандидаты из разных локаций.

Участники городской встречи и модератор, Стив Скалли, старший исполнительный продюсер и политический редактор C-SPAN Networks, будут находиться в Центре исполнительских искусств Адриенн Аршт округа Майами-Дейд в Майами, Флорида. Пул Белого дома будет освещать вторые президентские дебаты".

Детали: Второй раунд дебатов действующего президента США и бывшего вице-президента запланирован на 15 октября.

74-летний Трамп и 77-летний Байден уже встречались на дебатах, а через несколько дней после этого у Трампа диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19.

Темы: СШАдебатывиборыТрампБайден


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