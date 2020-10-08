Американская Комиссия по президентским дебатам постановила провести второй раунд дебатов республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена виртуально, однако Трамп заявил, что не будет участвовать в виртуальных дебатах с Байденом.

Источник: Комиссия по президентским дебатам, Трамп в интервью Fox Business, AFP в Twitter

Дословно комиссия: "В целях защиты здоровья и безопасности всех участников вторых президентских дебатов, запланированных на 15 октября 2020 года, Комиссия по президентским дебатам (CPD) объявила сегодня следующее:

Вторые президентские дебаты пройдут в форме городского собрания, в котором примут участие кандидаты из разных локаций.

Участники городской встречи и модератор, Стив Скалли, старший исполнительный продюсер и политический редактор C-SPAN Networks, будут находиться в Центре исполнительских искусств Адриенн Аршт округа Майами-Дейд в Майами, Флорида. Пул Белого дома будет освещать вторые президентские дебаты".

Прямая речь Трампа: "Комиссия изменила стиль дебатов, и это для нас неприемлемо. Я победил его (Байдена) в первых дебатах, я легко победил его и обыграл бы во вторых… Я не собираюсь проводить виртуальные дебаты. Я не намерен тратить свое время на виртуальные дебаты".

Детали: Действующий президент США заявил, что не собирается "сидеть за компьютером" для обсуждения, назвав это "смешным". По его мнению, все "пытаются защитить Байдена".

Этот тезис повторил менеджер кампании Трампа Билл Степьен: по его мнению, комиссия бросилась защищать Байдена, в одностороннем порядке отменив личные дебаты.

Он сказал: "Дело не в дебатах и ​​не в том, как они проводятся. Вот факты: президент Трамп обнародует несколько отрицательных тестов перед дебатами, поэтому нет необходимости в этом одностороннем заявлении. Безопасности всех участников можно легко достичь, не отбирая у избирателей шанс увидеть, как оба кандидата идут лицом к лицу. Мы воспользуемся этим печальным предлогом, чтобы выручить Джо Байдена, - и вместо этого устроим митинг".

А команда Байдена приняла изменение правил.

Заместитель руководителя кампании кандидата от Демпартии Кейт Бедингфилд заявила, что Байден с нетерпением ждет возможности поговорить напрямую с народом и сравнить свой план по объединению и восстановления страны с неудачным подходом Трампа в борьбе с коронавирусом, который бросил экономику в наихудший спад со времен Великой депрессии.

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