Американская Комиссия по президентским дебатам постановила провести второй раунд дебатов республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена виртуально, однако Трамп заявил, что не будет "участвовать" в виртуальных дебатах с Байденом.

Источник: Комиссия по президентским дебатам, AFP в Twitter

Дословно комиссия: "В целях защиты здоровья и безопасности всех участников вторых президентских дебатов, запланированных на 15 октября 2020 года, Комиссия по президентским дебатам (CPD) объявила сегодня следующее:

Вторые президентские дебаты пройдут в форме городского собрания, в котором примут участие кандидаты из разных локаций.

Участники городской встречи и модератор, Стив Скалли, старший исполнительный продюсер и политический редактор C-SPAN Networks, будут находиться в Центре исполнительских искусств Адриенн Аршт округа Майами-Дейд в Майами, Флорида. Пул Белого дома будет освещать вторые президентские дебаты".

#BREAKING Next US presidential debate will be virtual: organizers pic.twitter.com/w1UDlv2zAr