Двое полицейских скрыли убийство девушки в Харькове

Двое оперуполномоченных Холодногорского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области предстанут перед судом за сокрытие убийства.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: По данным следствия, полицейские пытались скрыть убийство девушки, которое произошло 29 июня 2019 года в Харькове.

Оперуполномоченные узнали об убийстве на следующий день, а через несколько дней обнаружили и труп девушки. Однако не сообщили следователю и не инициировали осмотр места происшествия в рамках уголовного производства.

Также следствие установило, что один из полицейских встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства, которому рассказал об этом инциденте.

Кроме этого, материалы допроса одного из свидетелей, который непосредственно указывал на личность убийцы, намеренно не были приобщены к материалам уголовного производства правоохранителями, которые проводили допрос еще 5 июля 2019 года.

Действия обвиняемых привели к затягиванию расследования особо тяжкого преступления и утрате вещественных доказательств, ведь тело погибшей обнаружил следователь Холодногорского ОП ГУ Нацполиции только на 10 день поисков.

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Обвинительный акт направлен в суд.