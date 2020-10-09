Балух начал говорить, но ничего не помнит - Геращенко

Пострадавший бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух начал говорить, его могут перевести из реанимации.

Источник: народный депутат "Евросолидарности" Ирина Геращенко, ссылаясь на врачей.

Прямая речь: "Немного позитива от лечащих врачей В. Балуха:" Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит. Нужно время, это последствия тяжелой травмы. Если будет дальнейший прогресс, Володю переведут, наконец, из реанимации".

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