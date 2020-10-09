Балух начал говорить, но ничего не помнит - Геращенко
Пятница, 9 октября 2020, 16:32
Пострадавший бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух начал говорить, его могут перевести из реанимации.
Источник: народный депутат "Евросолидарности" Ирина Геращенко, ссылаясь на врачей.
Прямая речь: "Немного позитива от лечащих врачей В. Балуха:" Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит. Нужно время, это последствия тяжелой травмы. Если будет дальнейший прогресс, Володю переведут, наконец, из реанимации".
Предыстория:
- Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли избитым на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
- Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумкус его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.
- 18 сентября полиция Киева заявила о держании подозреваемого в нападении на Балуха.
- 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.
Украинская правда