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Балух начал говорить, но ничего не помнит - Геращенко

Пятница, 9 октября 2020, 16:32

Пострадавший бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух начал говорить, его могут перевести из реанимации.

Источник: народный депутат "Евросолидарности" Ирина Геращенко, ссылаясь на врачей.

Прямая речь: "Немного позитива от лечащих врачей В. Балуха:" Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит. Нужно время, это последствия тяжелой травмы. Если будет дальнейший прогресс, Володю переведут, наконец, из реанимации".

Предыстория:

  • Ночью 8 сентября сильно избили бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха. Его нашли избитым на Гидропарке в Киеве с тяжелой травмой головы.
  • Полицейские установили, что Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи. Позже полиция нашла сумкус его вещами. До сих пор состояние пациента остается стабильно тяжелым.
  • 18 сентября полиция Киева заявила о держании подозреваемого в нападении на Балуха.
  • 19 сентября суд арестовал подозреваемого на 2 месяца без права залога.

Украинская правда
Темы: Балух


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