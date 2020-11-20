Главные новости четверга и ночи: обыски в музее, большой герб Украины

В Музей Революции Достоинства пришли с обыском, Комитет назвал победителя на лучший эскиз большого герба Украины — актуальные новости 19 ноября.

Об обысках в музее Революции Достоинства

Правоохранители пришли с обыском в Музей Революции Достоинства. Руководство Музея Революции Достоинства и частное предприятие подозревают в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 миллионов гривен.

Гендиректор музея Игорь Пошивайло заявил, что ситуация с арестом участка, отведенного под строительство мемориала Героев Небесной сотни, "сделала заложниками" музей и генподрядчика.

О большом гербе Украины

Организационный комитет объявил победителей в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

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