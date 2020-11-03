Первый штат США открыл участки для голосования на выборах президента

Штат Вермонт на востоке США первым открыл участки для голосования на выборах президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Избирательные участки открылись в 12:00 по Киеву. С 1992 года Вермонт традиционно голосует за демократов и партия часто побеждает в каждом округе - хотя действующий президент Дональд Трамп взял один округ в 2016 году.

Вермонт также среди 13 штатов, которые в этот раз выбирают губернатора. Действующий Фил Скотт, которого считают умеренным республиканцем, имеет один из лучших рейтингов одобрения всех губернаторов США. Во время пандемии его и без того высокий рейтинг одобрения достиг 75%.

Скотт был громким критиком президента Трампа и заявил, что не намерен голосовать за него.

Его оппонентом является кандидат от Демократической партии Дэвид Цукерман, который поддерживает прогрессивную политику, включая повышение минимальной заработной платы и легализации марихуаны. Цукерман поддержал Берни Сандерса в президентской гонке 2020 года.

Первыми заработали избирательные участки в штате Нью-Гемпшир - там голосование началось еще в полночь по местному времени (7 утра по Киеву), однако это историческая традиция, а не правило.

В других штатах участки открываются после 13:00 по киевскому времени - в зависимости от часового пояса.

Последние избирательные участки закроются на Аляске, на крайнем западе США, когда на востоке уже будет утро.

Следует отметить, что американцы могли проголосовать досрочно, и этим правом воспользовались более 95 млн избирателей. Это - рекордное количество голосов, отданных досрочно, что составляет 69% от всей явки на выборах-2016.

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