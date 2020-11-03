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Первый штат США открыл участки для голосования на выборах президента

Вторник, 3 ноября 2020, 15:25

Штат Вермонт на востоке США первым открыл участки для голосования на выборах президента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Избирательные участки открылись в 12:00 по Киеву. С 1992 года Вермонт традиционно голосует за демократов и партия часто побеждает в каждом округе - хотя действующий президент Дональд Трамп взял один округ в 2016 году.

Вермонт также среди 13 штатов, которые в этот раз выбирают губернатора. Действующий Фил Скотт, которого считают умеренным республиканцем, имеет один из лучших рейтингов одобрения всех губернаторов США. Во время пандемии его и без того высокий рейтинг одобрения достиг 75%.

Скотт был громким критиком президента Трампа и заявил, что не намерен голосовать за него.

Его оппонентом является кандидат от Демократической партии Дэвид Цукерман, который поддерживает прогрессивную политику, включая повышение минимальной заработной платы и легализации марихуаны. Цукерман поддержал Берни Сандерса в президентской гонке 2020 года.

Первыми заработали избирательные участки в штате Нью-Гемпшир - там голосование началось еще в полночь по местному времени (7 утра по Киеву), однако это историческая традиция, а не правило.

В других штатах участки открываются после 13:00 по киевскому времени - в зависимости от часового пояса.

Последние избирательные участки закроются на Аляске, на крайнем западе США, когда на востоке уже будет утро.

Следует отметить, что американцы могли проголосовать досрочно, и этим правом воспользовались более 95 млн избирателей. Это - рекордное количество голосов, отданных досрочно, что составляет 69% от всей явки на выборах-2016.

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Темы: СШАвиборыпрезидентТрампБайден


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