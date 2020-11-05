Луческу прокомментировал матч Динамо-Барселона

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал результат матча в котором его команда уступила испанской "Барселоне" со счетом 1:2 в 3 туре группового турнира Лиги Чемпионов.

Источник: телеканал Футбол1

Прямая речь: "Мы сделали хорошую работу, но, к сожалению, начали очень нехорошо. Позволили им приблизиться к нашей штрафной, сделали тот фол... Когда речь идет о Месси, очень сложно его блокировать. Мне помощники сказали, что пенальти не совсем справедливо назначен. Однако после него мы начали играть намного лучше, имели много возможностей, выходов один на один. Но отсутствие опыта здесь сыграло важную роль, поэтому мы не смогли реализовать эти моменты.

Думаю, мы заслуживали ничью, но учитывая все факты и условиях, в которых мы играли, я доволен игрой ребят. Хочу отметить дебют Нещерета (18-летний вратарь Руслан Нещерет - ред УП), который совершил фантастические сэйвы как количеством, так и качеством. Это дало уверенность команде, очень хороший дебют для него, учитывая, что первые два вратаря из-за "ковида" отсутствовали".

Справка: "Барселона" осталась лидером группы, набрав максимальные 9 очков. Вслед за ней идет "Ювентус", который сегодня обыграл "Ференцварош". У "Динамо" и ФК "Ференцварошем", который тренирует украинец Сергей Ребров, по одному баллу после трех туров.

Барселона - Динамо 2:1

Голы: Месси, 6 (пен.), Пике, 65 - Цыганков, 76.

Барселона: тер Штеген - Дест, Пике, Бускетс (Ленгле, 74), Альба - Пьянич (Роберто, 59), Де Йонг - Месси, Педри (Аленья, 83), Фати (Тринкау, 74) - Гризманн (Дембеле, 60).

Динамо: Нещерет - Кендзёра, Забарный, Попов, Шабанов - Андриевский, Шепелев - Цыганков, Буяльский (Леднев, 85), Родригес (Де Пена, 71) - Супряга (Вербич, 71).

Предупреждения: Буяльский.

Напомним: