На Буковине рекордные почти 500 заболеваний COVID за сутки

В течение 6 ноября в Черновицкой области зафиксировали 480 случаев заболевания коронавирусом - это рекордный показатель в области за время пандемии.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: В этот день лаборатория исследовала 1692 образца. За 24 часа заболели 480, а вылечились 121 человек, четверо умерли.

Всего в регионе уже зарегистрировали более 24,5 тысячи случаев заражения, из них летальных - 438. Всего вылечились более 11 000 буковинцев.

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Напомним: За сутки 5 ноября в Украине диагностировали 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, летальных случаев - 201, выздоровели - 10 762 человека, госпитализировали 1 517 человек.