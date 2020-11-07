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Нападение на священника во Франции: полиция схватила подозреваемого и его жену

Суббота, 7 ноября 2020, 18:16

Во Франции правоохранители задержали подозреваемого в нападении на священника в Лионе, им оказался гражданин Грузии. Также задержали и его жену.

Источник: Громадське со ссылкой на Le Parisien

Детали: Во французском Лионе 31 октября злоумышленник ранил из огнестрельного оружия священника, когда тот закрывал церковь. В пятницу, 6 ноября, полиция схватила подозреваемого в этом преступлении 40-летнего гражданина Грузии Георгия П. Вместе с подозреваемым задержали и его 35-летнюю жену, которая родилась в России.

Французское издание отмечает, что получило информацию о задержанном из собственных источников.

По данным журналистов, мужчина уже признал свою вину. Он сообщил полиции, что якобы таким образом отомстил священнослужителю за любовную связь с его женой. Георгий П. добавил, что не имел намерения убивать священника.

Мужчина признался, что выбросил оружие, из которого стрелял, в реку. Сейчас полиция проверяет эту информацию. Дома у мужчины также нашли другое оружие, а сам задержанный уже привлекался к ответственности за вождение без удостоверения и незаконное владение оружием.

Версию о мести озвучивал и сам раненный священник. После того, как он вышел из комы, он рассказал правоохранителям о нападающем, а жена задержанного подтвердила, что имела романтические отношения с священником. Теперь, по словам журналистов, священнослужитель должен покинуть свой пост в храме.

Темы: Франциярелигияоружие


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