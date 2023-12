Американцы празднуют победу Байдена на улицах Вашингтона и других городов

На улицы столицы США и других городов вышли сотни тысяч сторонников демократов и Джо Байдена, который, по последней информации, победил на президентских выборах.

Источник: "Укринформ"

Детали: Из-за стихийных демонстраций пришлось перекрыть десятки кварталов вокруг Белого дома.

Местом сбора сторонников демократов стал центр города, к которому начали ехать колонны автомобилистов, в частности из соседних штатов. Это стало причиной масштабных пробок.

Участники акций держали в руках плакаты в поддержку Байдена и новоизбранного вицепрезидента Камалы Харрис.

Многие собрались у плазы Black Lives Matter, что возле Белого дома. Люди открывали шампанское, празднуя конец президентства Дональда Трампа.

