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Американцы празднуют победу Байдена на улицах Вашингтона и других городов

Воскресенье, 8 ноября 2020, 07:41

На улицы столицы США и других городов вышли сотни тысяч сторонников демократов и Джо Байдена, который, по последней информации, победил на президентских выборах.

Источник: "Укринформ"

Детали: Из-за стихийных демонстраций пришлось перекрыть десятки кварталов вокруг Белого дома.

Местом сбора сторонников демократов стал центр города, к которому начали ехать колонны автомобилистов, в частности из соседних штатов. Это стало причиной масштабных пробок.

Участники акций держали в руках плакаты в поддержку Байдена и новоизбранного вицепрезидента Камалы Харрис.

 
Фото: CNN

Многие собрались у плазы Black Lives Matter, что возле Белого дома. Люди открывали шампанское, празднуя конец президентства Дональда Трампа.

В то же время неизвестно, сколько именно человек вышли на улицы из-за отсутствия официальной статистики. Однако ближе к Белому дому граждане создали плотную толпу, где не придерживались дистанции, но были в масках.

 
Фото: CNN

Отмечается, что демонстрации были мирными, поэтому присутствие полиции было минимальным.

Похожие акции прошли и в других городах, в частности в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго, Атланте и Остине (где поддержку имеют республиканцы). 

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Напомним:

  • Ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах. 
  • Официально победителем гонки считается кандидат, за которого 14 декабря проголосует Коллегия выборщиков. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

Темы: виборыСШАБайден


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