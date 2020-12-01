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ВОЗ впервые с сентября зафиксировала уменьшение случаев коронавируса за неделю

Вторник, 1 декабря 2020, 02:47

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала уменьшение количества новых случаев заболевания коронавирусом за прошедшую неделю, причиной чего стало усиление в Европе карантинных мероприятий.

Источник: брифинг генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "На прошлой неделе количество новых выявленных случаев во всем мире впервые с сентября уменьшилась, что связано с сокращением количества случаев в Европе благодаря эффективности сложных, но необходимых мер, введенных в течение последних недель".

Детали: Глава организации также призвал людей проводить зимние праздники безопасно и соблюдать противоэпидемические мероприятия.

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Украинская правда
Темы: коронавирус


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