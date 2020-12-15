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Главные новости понедельника и ночи: новые карантинные ограничения, увеличение количества тестов

Вторник, 15 декабря 2020, 08:00

Правительство ввело новые карантинные ограничения с 19 декабря, Тестирований на COVID делают меньше, Степанов объяснил почему, — актуальные новости 14 декабря.

О новых карантинных ограничениях

С 19 декабря в Украине немного изменятся ограничения в работе учреждений питания, проведения массовых мероприятий в учебных заведениях и помещении церквей.

Об увеличении количества тестирований

В Украине стали делать меньше тестов на выявление COVID-19, поэтому Министерство здравоохранения расширяет перечень симптомов, при которых тестирование будут делать бесплатно.

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Украинская правда


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