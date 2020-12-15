Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости понедельника и ночи: новые карантинные ограничения, увеличение количества тестов

Вторник, 15 декабря 2020, 07:00

Правительство ввело новые карантинные ограничения с 19 декабря, Тестирований на COVID делают меньше, Степанов объяснил почему, — актуальные новости 14 декабря.

О новых карантинных ограничениях

С 19 декабря в Украине немного изменятся ограничения в работе учреждений питания, проведения массовых мероприятий в учебных заведениях и помещении церквей.

Об увеличении количества тестирований

В Украине стали делать меньше тестов на выявление COVID-19, поэтому Министерство здравоохранения расширяет перечень симптомов, при которых тестирование будут делать бесплатно.

О Толоке Украинской правды

УП дарит футболку с обновленным Дон Кихотом каждому подписчику Толоки УП, который поддержит издание от 1000 грн в год. Акция длится до 7 января.

Присоединяйтесь к Толоке УП и получите эксклюзивные промокоды от бизнес-партнеров Украинской правды.

 

О других важных новостях

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что COVID-19 является выдумкой, и что он не доверяет ни одной вакцине.

Кабинет Министров на внеочередном заседании 14 декабря перераспределил 6 миллиардов гривен расходов госбюджета на фонд борьбы с COVID-19.

Федеральная служба безопасности России причастна к отравлению известного российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом "Новичок" в аэропорту Томска.

В США в понедельник началась вакцинация против Covid-19, которая станет крупнейшей в истории страны кампанией по иммунизации населения.

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО информирует о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной кибератаки в США.

Винодельческий завод "Массандра" (100% акций) в оккупированном Россией Крыму купила дочерняя компания банка "Россия" "Южный проект" - крупнейшим акционером банка является друг президента РФ Путина Юрий Ковальчук.

В воскресенье вечером на Сицилии проснулся крупнейший действующий вулкан Европы Этна.

Пользователи во всем мире сообщали о перебоях в работе сервисов Google, наиболее поражена Европа и Япония.

Заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова перенесли на 16 декабря из-за отсутствия обвиняемого Ивана Приходько - у него диагностировали COVID-19.

Кандидат от Демократической партии на выборах президента США Джо Байден выиграл голосование Коллегии выборщиков, получив более 270 необходимых голосов. Следующий этап – инаугурация.

Комитет по вопросам бюджета после двухчасовых дискуссий утвердил бюджет на 2021.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: