Убийство 5-летнего мальчика: у подозреваемого COVID, продление ареста под угрозой

Заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова перенесли на 16 декабря из-за отсутствия обвиняемого Ивана Приходько - у него диагностировали COVID-19.

Источник: "Суспільне"

Детали: Заседание перенесли на 16 декабря из-за отсутствия обвиняемого на заседании 11 декабря. Он заболел на коронавирус, и его положили в Переяславскую центральной районную больницу.

Именно 16 декабря в обед завершается мера пресечения Приходько, которую должны продолжить.

По состоянию на 14 декабря, отмечает издание, у него была в норме температура и сатурация, но от осмотра врача без адвоката он отказался.

В пресс-службе прокуратуры Киевской области в комментарии "Украинской правде" заверили, что со своей стороны сделали все от них зависящее. Все соответствующие ходатайства о продлении меры пресечения были поданы вовремя.

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