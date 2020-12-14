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Убийство 5-летнего мальчика: у подозреваемого COVID, продление ареста под угрозой

Понедельник, 14 декабря 2020, 22:04
Убийство 5-летнего мальчика: у подозреваемого COVID, продление ареста под угрозой

Заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова перенесли на 16 декабря из-за отсутствия обвиняемого Ивана Приходько - у него диагностировали COVID-19.

Источник: "Суспільне"

Детали: Заседание перенесли на 16 декабря из-за отсутствия обвиняемого на заседании 11 декабря. Он заболел на коронавирус, и его положили в Переяславскую центральной районную больницу.

Именно 16 декабря в обед завершается мера пресечения Приходько, которую должны продолжить.

По состоянию на 14 декабря, отмечает издание, у него была в норме температура и сатурация, но от осмотра врача без адвоката он отказался.

В пресс-службе прокуратуры Киевской области в комментарии "Украинской правде" заверили, что со своей стороны сделали все от них зависящее. Все соответствующие ходатайства о продлении меры пресечения были поданы вовремя.

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Предыстория:

  • 3 июня 2019 года Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии. У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга. По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц". Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
  • Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
  • По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
  • 17 июля 2019 года ДБР объявило третье подозрение в деле. 18 июля 2019-го следствие объявило подозрение несовершеннолетнему лицу (всего - 4 подозрения).

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Темы: Киевская областьполициясудубийство
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