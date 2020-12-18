Новости 18 декабря: подозрение Татарову, "горячая война" в Беларуси

Заместителю Ермака Татарову сообщили о подозрении в Офисе президента, Глава КГБ Беларуси заявил о подготовке к "горячей войне" — актуальные новости 18 декабря.

О подозрении Татарову

Вскоре представители САП и НАБУ пришли в Офис президента и оставили заместителю руководителя ОП Олегу Татарову подозрение.

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров готов судиться и доказать свою невиновность по делу о его возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась.

Вскоре представители САП и НАБУ пришли в Офис президента и оставили заместителю руководителя ОП Олегу Татарову подозрение.

О "горячей войне" в Беларуси

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что в стране якобы реализуют "сценарий цветной революции" и государство готовится к "горячей войне".

О Толоке Украинской правды

УП дарит футболку с обновленным Дон Кихотом каждому подписчику Толоки УП, который поддержит издание от 1000 грн в год. Акция длится до 7 января.

Присоединяйтесь к Толоке УП и получите эксклюзивные промокоды от бизнес-партнеров Украинской правды.

О других важных новостях

Государственное бюро расследований вручило подозрения по делу катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Россия блокирует взаимный обмен удерживаемыми лицами, требуя от Украины принять "мирный план", предложенный представителями оккупированных территорий Донбасса.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил регламентному комитету изучить ситуацию возможного неперсонального голосования при назначении министра образования Сергея Шкарлета 17 декабря.

Верховная Рада назначила Юлию Лапутину на должность министра по делам ветеранов.

Избранный президент Джо Байден номинировал на должность руководителя Департамента внутренних дел члена Конгресса Деб Хааланд, представительницу коренных народов США.